İranlı kadını dolandırmak isterken suçüstü yakalandılar

Küçükçekmece’de kendilerini bakan danışmanı ve emniyet müdürü olarak tanıtan şahıslar, önce İranlı kadının kafesini kapattırdı, ardından da açtırmak için rüşvet istedi. Zanlılar rüşvet alırken, polisin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre İranlı bir kadın, Küçükçekmece’de lüks bir sitenin içerisinde kafe açtı. Yaklaşık 2,5 ay önce açılan kafeye dadanan bir kişi kendisini bakan danışmanı, arkadaşını da emniyet müdürü olarak tanıtarak İranlı kadına yakınlaşmaya çalıştı. "Bir sorunun olursa biz çözeriz" diyen şahıslar, her seferinde kadın tarafından uzaklaştırıldı. Ancak bir süre sonra kafeye yönelik polise, belediyeye ve CİMER’e asılsız ihbarlar yapılmaya başlandı. Zanlıların uğraşları sonucu kafe mühürlendi.

Bu kez kafeye gelen zanlılar, "25 bin dolara bu işi çözeriz" diyerek rüşvet istedi. Teklifi kabul etmeyince tehditler almaya başlayan kadın, polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, İranlı kadının zanlıların teklifini kabul etmiş gibi yaparak buluşma ayarlamasını istedi. Buluşma sırasında dolandırıcılar seri numarası alınan 20 bin doları teslim alırken, polis operasyonu düzenlendi. C.B., R.İ., Ş.G. ve M.M.G. isimli şüphelileri gözaltına alan polis ekipleri, zanlıların adreslerinde yaptıkları aramada ise çok sayıda sim kart buldu. Şüphelilerin farklı telefon hatlarıyla sahte ihbar ve başvurular yaptıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.