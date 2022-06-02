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İranlı genç kaldığı evde ölü bulundu
Samsun’da İran uyruklu 29 yaşındaki genç, misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu.
Asayiş 02.06.2022, 12:39
Samsun’da İran uyruklu 29 yaşındaki genç, misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu.
Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de dün akşam meydana geldi. İran uyruklu Ghaferımmoghatdam Shahin (29) misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu. İranlı gencin ölümünün şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.