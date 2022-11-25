İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletindeki gösterilerde en az 4 kişi öldü

İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletinde cuma namazı sonrası başlayan protestolara polis müdahalesi sonucu en az 4 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı.

İran’ın başkenti Tahran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolara emniyet güçlerinin baskısı sürüyor. İngiltere merkezli Beluç Aktivist Örgütü (BAC) resmi sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Sistan ve Belucistan eyaletinde cuma namazı sonrası başlayan protestolara polis müdahalesi sonucu en az 4 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişinin yaralandığını iddia etti. Paylaşımda, Sistan ve Belucistan eyaletinde bulunan Zahidan, İranşehr, Çabahar, Zehk, Seravan ve Haş kentlerinde cuma namazı sonrası sokağa dökülen binlerce göstericinin emniyet güçleri tarafından hedef alındığı ve polisin göstericilere doğrudan silah ile ateş ederek müdahale ettiği belirtildi.

Protestoların yapıldığı Zahidan şehrinden paylaşılan görüntülerde, halkın yaralı göstericileri Sünnilere ait Mekki Camisi’ne taşıdıkları görülürken öte yandan göstericiler İran dini lideri Ali Hamaney’e atıfta bulunarak, “Beluc- Kürt kardeştir ve liderin kanına susamıştır” sloganları attı.

İran’da 30 Eylül tarihinde Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı Sistan ve Belucistan eyaletinin yönetim merkezi Zahidan kenti gösterilere şahit olmuştu. Cuma namazı sonrası göstericiler bölgede bulunan karakol binasına saldırmış ve çıkan olaylarda en az 40 gösterici hayatını kaybetmişti.