İran’ın Haş kentindeki gösterilerde kaymakamlık binasına saldırı

İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Haş kentinde Cuma namazı sonrası düzenlenen protestolarda, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken eylemcilerin kentte bulunan Kaymakamlık binasına saldırdıkları ifade edildi.

İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Haş kentinde rejim karşıtı protestolar düzenlendi. İran medyasında yer alan haberlerde, göstericilerin cuma namazı sonrası rejim karşıtı sloganlar attıkları ve ardından kentte bulunan Kaymakamlık binasına taş ve sopalarla saldırdıkları belirtildi. Çıkan olaylarda birçok göstericinin yaralandığı aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise, göstericiler tarafından çok sayıda polis aracının ve polis kulübesinin ateşe verildiği görüldü.

"Halkın talepleri doğrultusunda referandum yapılmalıdır"

Zahidan Ehli Sünnet Cuma İmamı ve Sünni-Beluç lider Mevlevi Abdulhamid Cuma hutbesinde yaptığı konuşmasında referandum çağrısında bulundu. Abdulhamid, halkın talepleri doğrultusunda referandum yapılması gerektiğini belirterek, “Halkın büyük çoğunluğu muhalif. Uluslararası kuruluşlar gözetiminde halkın talepleri doğrultusunda referandum yapılmalıdır” dedi.

İran’da 30 Eylül tarihinde Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı Sistan ve Belucistan eyaletinin yönetim merkezi Zahidan kenti "Kanlı Cuma" olarak bilinen gösterilere sahne olmuştu. Cuma namazı sonrası eylemciler bölgede bulunan karakol binasına saldırmış ve çıkan olaylarda 35 kişi hayatını kaybetmişti.