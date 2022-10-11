İran’ın eski İçişleri Bakan Yardımcısı Taczade’ye 8 yıl hapis cezası

İran’ın eski İçişleri Bakan Yardımcısı ve reformist politikacı Mustafa Taczade, rejim karşıtı faaliyetlerde bulunmak, yalan haber yapmak ve toplum güveliğine karşı açık ve gizli toplantılar gerçekleştirme suçlamalarından 8 yıl hapse mahkum edildi.

İran’ın eski İçişleri Bakan Yardımcısı ve reformist politikacı Mustafa Taczade’ye hapis cezası verildi. Taczade’nin avukatı Hoşmand Porbabayi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gözaltında tutulan Taczade’nin 8 yıl hapse mahkum edildiğini duyurdu. Porbabayi, “Mustafa Taczade toplum güvenliğine karşı açık ve gizli faaliyet yürütmekten 5 yıl, yalan haber yapmaktan 2 yıl ve rejim karşıtı faaliyetlerden 1 yıl hapis cezası aldı. Müvekkilimin kesinleşmiş cezası ise 5 yıl” ifadesini kullandı.

Taczade, 8 Temmuz tarihinde "ulusal güvenliğe karşı hareket edip kamuoyunu rahatsız eden yalanlar yaymak" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Taczade, İran’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde İçişleri Bakan Yardımcılığı ve Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevlerini yapmıştı.