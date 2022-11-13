İran’ın en büyük uluslararası uyuşturucu şebekesi çökertildi

İran’da yabancı uyruklu kişileri kullanarak uyuşturucu ticareti yapan, ülkenin en büyük uluslararası uyuşturucu şebekesi çökertildi.

İran medyasının İletişim Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimine dayandırdığı haberde, İran’da yabancı uyruklu kişileri kullanarak büyük miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapan ülkenin en büyük uluslararası uyuşturucu şebekesinin çökertildiği belirtildi. Operasyon kapsamında, şebeke üyesi 32 kişi tutuklanırken, üyelere ait bin 54 banka hesabının bloke edildiği ve çok sayıda mal varlığına da el konulduğu açıklandı. Ayrıca, söz konusu uyuşturucu şebekesinin İran’da günde 300 ila 400 kilogram uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ve son yıllardaki kazançlarının 130 milyar riyal olduğu ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Ofisi (UNODC) raporlarında, İran’ın Avrupa’dan sonra yüzde 15’lik uyuşturucu madde tüketimiyle dünyada ikinci sırada olduğu ve bunun İran’daki temel sorunlar arasında yer aldığı belirtiliyor.