banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
AB zirvesinde Merkel'e veda
AB zirvesinde Merkel'e veda
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi

İran’ın Doğu Azerbaycan Valisi Rezevi’ye tören sırasında tokatlı saldırı

İran’ın Doğu Azerbaycan Eyaleti’nin yeni valisi Zeynelabidin Hürrem Rezevi’ye devir teslim töreni sırasında konuşma yaptığı sırada kürsüye gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tokat atıldı.

Asayiş 23.10.2021, 13:26
İran’ın Doğu Azerbaycan Valisi Rezevi’ye tören sırasında tokatlı saldırı

İran’ın Doğu Azerbaycan Eyaleti’nin yeni valisi Zeynelabidin Hürrem Rezevi’ye devir teslim töreni sırasında konuşma yaptığı sırada kürsüye gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tokat atıldı.

İran’da Doğu Azerbaycan Eyaleti’nin yeni valisi Zeynelabidin Hürrem Rezevi, devir teslim töreni sırasında konuşma yaparken tokatlı saldırıya uğradı. İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi’nin de katıldığı törende kürsüye gelen kimliği belirsiz bir kişi, Rezevi’ye tokat attı. Rezevi saldırının etkisiyle geri çekilirken, aralarında itişme de yaşandı. Saniyeler sonra salondakilerin araya girmesiyle saldırgan dışarı çıkarıldı.

Eski Devrim Muhafızları komutanı olan Hürrem Rezevi, olay sonrası yaptığı açıklamada, şikayetçi olmayacağını ifade etti.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2