İran’dan halkından İngiltere karşıtı protesto

İran’da Milli Besic Gücü platformu üyesi üniversite öğrencileri İran’daki protestolara destek verdiği gerekçesiyle başkent Tahran’daki İngiltere Büyükelçiliği önünde Londra yönetimini protesto etti.

İran’ın başkenti Tahran’da 16 Eylül’de 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolara destek verdiği gerekçesiyle üniversite öğrencileri, başkent Tahran’daki İngiltere Büyükelçiliği önünde Londra yönetimini protesto etti. İngiltere’nin Tahran Büyükelçiliği önünde toplanan Milli Besic Gücü platformu üyesi üniversite öğrencileri İngiltere merkezli Farsça yayın yapan “BBC Farsça” ve “Iran International” kanallarını hedef alarak, “Kahrolsun İngiltere” yazılı pankartlarla tepki gösterdi.

İran’da Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından “özgürlük” sloganları ile başlayan eylemlerin ülkeyi ateşe çevirdiğini savunun Besic üyeleri, “Binlerce yalan Suudi’lerin fitnesi”, “Londra ve BBC yalanları şeytan işi” ve “Fitne başarısız olacak” sloganları attı. Gösteri sonunda okunan bildiride, İran’ın toprak bütünlüğüne vurgu yapılırken, dün Şiraz kentindeki Şah Çerağ türbesinde gerçekleşen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına karşı da birlik olma çağrısı yapıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı, terör örgütlerine destek vermek, insan hakları ihlali ve İran’da kaos çıkarma suçlamasıyla İngiltere’ye ait 4 kurum ve 9 yetkili ismi yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.