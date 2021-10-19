Son Dakika
Kadın aile hekimlerinden yüzde 74'ü cinsiyetçi ifadelere, yüzde 45'i ise cinsel tacize maruz kalıyor
İran’dan gelen tır Tatvan’da devrildi: 1 yaralı
İran’dan Türkiye’ye plastik ham maddesi taşıyan tır, Bitlis’in Tatvan ilçesinde devrildi.
Asayiş 19.10.2021, 21:18
İran’dan Türkiye’ye plastik ham maddesi taşıyan tır, Bitlis’in Tatvan ilçesinde devrildi.
Edinilen bilgilere göre, İranlı sürücü Asghar Ghorbani yönetimindeki 19 B 829 10 plakalı tır, Tatvan’a bağlı Yelkenli köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
Tatvan-Van karayolunda meydana gelen kazada, Gaziantep’e plastik hammaddesi taşıyan tır dorsesindeki plastik hammadde yola savruldu. Kazayı hafif yaralarla atlatan sürücü Ghorbani, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Maddi hasar oluşan tır, vinç yardımıyla yoldan alınarak, karayolu tekrar trafiğe açıldı.