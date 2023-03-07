İran’daki toplu zehirlenme vakalarıyla bağlantılı yeni gözaltı

İran’da 5 binden fazla kız öğrencinin zehirlemesiyle bağlantılı olduğu tespit edilen birden fazla şüpheli gözaltına alındı.

İran İçişleri Bakanı Güvenlik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Seyyid Mecid Mirahmedi, 5 bini aşkın kız öğrencinin zehirlenmesinin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde yeni bir gelişme yaşandığını açıkladı. Zehirlenme vakalarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen birden fazla kişinin gözaltına alındığını belirten Mirahmedi, "İstihbarat, sağlık, eğitim ve öğretim bakanlıkları, polis teşkilatı ve Devrim Muhafızları İstihbarat Birimleri zehirlenme vakalarıyla ilgili kapsamlı ve detaylı süreci takip ediyor. İstihbarat verilerine göre, 5 eyalette birden fazla kişi gözaltına alındı. Bu kişiler hakkında geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Yetkili kurumlar tarafından konuya ilişkin ayrıntılı açıklama yapılacak" ifadelerini kullandı. Öğrencilere yapılan saldırıların eğitime zarar vermek ve korkuya neden olmak için düzenlendiğini söyleyen Mirahmedi, "Ülkedeki son ayaklanmalarda rolü olanlar bir kez daha sahneye çıktı. İstihbarat birimlerimiz tarafından yapılan incelemeler bunu daha net ortaya koyacaktır" dedi.

Saldırganlara idam cezası

İran genelinde kız öğrencileri hedef alan zehirli gaz saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunan İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei, faillerin tespit edilmesi halinde idamla yargılanacaklarını söylemişti. Yargının konuyu ciddiyetle takip edeceğini ve saldırganların en ağır şekilde cezalandırılacağını belirten Ejei, "Bu saldırıları gerçekleştiren failler kısa zamanda yakalanacaklar. İşlenen suç ’yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak’ kapsamına giriyor. Kesinlikle bu suçtan yargılanacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

İran Dini Lideri Ali Hamaney ise, zehirlenme vakalarını "insanlık suçu" şeklinde nitelendirmiş, "Bu suç, toplumun en masum kesimine yani çocuklara karşı işlenen çok büyük ve affedilemez bir suçtur" demişti.

Ülkedeki ilk zehirlenme olayları 30 Kasım 2022’de Kum’daki Nur Teknik Lisesinden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görülmüştü. İran Sağlık Bakanı Bahram Eynollahi, saldırganların, kız öğrencilerin bulunduğu okulların kapatılmasını istediğini söylemişti.