banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Futbolcu kızlar Uşak’ın gururu oldu
Futbolcu kızlar Uşak’ın gururu oldu
Jean Kouassi’ye tepki
Jean Kouassi’ye tepki
Elazığ’da korkutan deprem!
Elazığ’da korkutan deprem!
Enflasyon sakatatı etkilemedi
Enflasyon sakatatı etkilemedi

İran’daki sel felaketinde can kaybı 96’ya yükseldi

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 96’ya yükseldiğini duyurdu.

Asayiş 17.08.2022, 16:18
İran’daki sel felaketinde can kaybı 96’ya yükseldi

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 96’ya yükseldiğini duyurdu.

İran’da 22 Temmuz’da başlayan ve Ağustos ayının ilk haftasına kadar birçok bölgede etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani tarafından yapılan açıklamada, "Ülkede meydana gelen sellerde 96 kişi hayatını kaybetti. Tahran, 42 can kaybıyla en çok kayıp verdiğimiz eyalet oldu” ifadeleri kullanıldı.

İran’ın güneyinde 2019 yılında şiddetli yağışların neden olduğu selde de 76 kişi hayatını kaybetmişti.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu