İran’daki saldırıda 19 kişi öldü

İran devlet televizyonu, ülkenin güneydoğusunda bulunan Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazı sonrası kentte bulunan karakola düzenlenen saldırının ardından İran güvenlik güçleri ile yaşanan silahlı çatışmada şu ana kadar 19 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İran devlet televizyonunun terör saldırısı olarak verdiği haberde, Devrim Muhafızları Ordusu’nun Sistan-Beluçistan eyaleti istihbarat komutanı Albay Musevi’nin de hayatını kaybedenler arasında olduğu açıklandı.

Zahidan’da bir güvenlik görevlisi tarafından 15 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunulduğuna ilişkin iddialar nedeniyle cuma namazı sonrası güvenlik güçlerine ait bir karakola saldırı düzenlenmiş, İran güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmada, bazı devlet bankaları, kamu binaları ve güvenlik güçlerine ait araçlar ateşe verilmişti.