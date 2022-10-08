İran’daki gösterileriler yeniden alevlendi

İran’da Mahsa Amini protestoları, sakin geçen son günlerin ardından yeniden başladı. Göstericiler, sokak ve meydanlara inerek çöp konteynerleri ile araba lastiklerini yakıp yolları trafiğe kapattı.

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de polis tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve son günlerde yerini lise ile üniversitelere bırakan eylemler, yeniden sokağa taştı. Cumartesi günü için yapılan eylem çağrıları karşılık buldu ve başkent Tahran dahil olmak üzere birçok şehrin sokaklarında protestolar yeniden başladı. Tahran’ın birçok bölgesinde alınan geniş güvenlik önlemlerine rağmen çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler ile emniyet güçleri arasında tansiyon yükseldi.

Çöp konteynerleri ve araba lastiklerini yakıldı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Tahran, Kerec, Senendec, Kerman, İsfahan, Meşhed, Erak, Reşt, Merivan, Saqqız ve Buka şehirlerinde göstericilerin sokak ve meydanlara inerek çöp konteynerleri ve araba lastiklerini yakarak yolları trafiğe kapadıkları görüldü. Tahran’da ise Veli Asr, İnkılap Meydanı ve Büyük Pazarda yoğunlaşan gösterilere emniyet güçleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken, Büyük Pazar’da eylemciler polise ait bazı merkezleri ateşe verdi.

"Düşmanın üniversitelerimizi kullanmasına izin vermeyeceğiz"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise eylem çağrılarının yapıldığı bir diğer adres olan Tahran El Zehra Üniversitesini ziyaret etti. Reisi’nin üniversite ziyaretini protesto eden bir grup üniversiteli kampüs içerisinde toplanarak rejim karşıtı sloganlar attı. Üniversitede kız öğrenciler ile bir araya gelen Reisi, öğrencilerle fotoğraf çektirerek, "Düşmanın üniversitelerimizi kullanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini, gözaltı merkezinde baygınlık geçirdikten sonra 16 Eylül’de hastanede hayatını kaybetmişti. Amini’nin 17 Eylül’de memleketi Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti. İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.