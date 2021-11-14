İran’daki depremde 1 kişi hayatını kaybetti

İran’ın Hürmüzgan eyaletinde 6.3 ve 6.4 büyüklüklerinde meydana gelen iki depremin ardından 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran’ın Hürmüzgan eyaletinde 1 dakika ara ile 6.3 ve 6.4 büyüklüklerinde meydana gelen depremlerin ardından İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi yaptığı açıklamada, depremlerde şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Depremin meydana geldiği bölgeye ambulans ekiplerinin gönderildiğini belirten Halidi, “Kerman’dan 5 ve Fars eyaletinden 2 ambulans bölgeye sevk edildi. Arama kurtarma ekibi de bölgede ve gerekli çalışmaları yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Bölgede elektrik kesintisi

Depremin hissedildiği Bender Abbas bölgesinde bazı elektrik santrallerinin zarar gördüğünü belirten Halidi, bölgede elektrik kesintilerinin olduğunu söyledi.