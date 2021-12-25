İran’da zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 5 yaralı

İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İran’da sabah saatlerinde Huzistan eyaletinin yönetim merkezi Ahvaz ile Hürremşehir arasındaki yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Otobüs, kamyon ve otomobil olmak üzere 5 aracın karıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.