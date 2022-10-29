İran’da Zahidan kentinin emniyet müdürü görevden alındı

İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan şehrinde Cuma namazının ardından başlayan protestoları “kontrol altına alamadığı” gerekçesiyle Zahidan Emniyet Müdürü görevden alındı.

İran’da Sistan ve Belucistan Güvenlik Konseyinden yapılan açıklamada, Zahidan şehrinde dün kılınan cuma namazının ardından gerçekleştirilen protestoları “kontrol altına alamadığı” gerekçesiyle Zahidan Emniyet Müdürünün görevden alındığı duyuruldu. Sivil can kayıplarından emniyet güçlerinin de sorumlu olduğu belirtilerek, “Hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödenecek ve hukuki soruşturma yürütülecek” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, “Bazı silahlı gruplar şehirde çıkan olayları fırsat bilerek kamu mallarına zarar vermeye ve sivillere ateş açmaya başladılar. Bu saldırılarda bazı göstericiler ve güvenlik güçleri de hayatını kaybetti” denildi.

Ne olmuştu?

Öte yandan, dün Zahidan’da cuma namazı sonrası gerçekleştirilen rejim karşıtı protestolarda açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Zahidan’da 30 Eylül’de gerçekleştirilen gösterilerde çıkan olaylarda ise 35 kişi yaşamını yitirmişti. “Kanlı Cuma” olarak adlandırılan protestolarda göstericiler Cuma namazı sonrası karakol binasına saldırmış ve emniyet güçleri eylemcilere ateş açarak karşılık vermişti.