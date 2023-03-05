İran’da yurtta kalan yüzlerce kız öğrenci zehirlendi

İran’ın Urmiye şehrinde 450 üniversite öğrencisinin kaldığı kız yurdunda kaynağı henüz belirlenemeyen bir gazdan etkilenen yüzlerce öğrenci zehirlendi.

İran’ın Urmiye şehrindeki Elborz Caddesi üzerinde bulunan üniversite öğrencilerinin kaldığı kız yurdunda yüzlerce öğrenci zehirlendi. İran medyasında yer alan haberde, kız yurdunda kalan 450 üniversite öğrencisinden yüzlercesinin bilinmeyen bir gazdan zehirlendiği belirtildi. Zehirlenen öğrencilerden 29’u hastanede tedavi altına alınırken, diğer öğrencilerin tedavilerine ise ayaktan devam edildiği aktarıldı.

Bin 657 kız öğrenci zehirlenmişti

İran’da son 3 ay içerisinde Kum, Burucerd, Tahran ve Erdebil şehirlerindeki 71’i aşkın okulda görülen ve bin 600’ün üzerinde kız öğrencinin zehirlendiği olaya zehirli bir gazın sebep olduğu açıklanmıştı. İran Meclisi Sağlık Komisyonu üyesi Zehra Şeyhi, ülke genelinde toplam bin 657 kız öğrencinin zehirlendiğini belirterek, “Bugüne kadar Kum şehrinde 799, Burucerd şehrinde 400, Tahran şehrinde 350 ve Erdebil şehrinde ise 108 kız öğrenci zehirlendi” ifadelerini kullanmıştı.

Zehirlenme vakalarının hafif atlatıldığını kaydeden Şeyhi, öğrencilerin sadece baş dönmesi ve yorgunluk belirtileriyle hastaneye kaldırıldıklarını, zehirlenmelerin paniğe neden olmaması gerektiğini söylemişti.

Ülkedeki ilk zehirlenmeler, 30 Kasım 2022’de Kum’daki Nur Teknik Lisesi’nden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görülmüştü. O günden bu yana Kum’da 10’dan fazla kız okulunda zehirlenme vakaları görülmeye başlanmıştı.