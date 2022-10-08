İran’da yeniden başlayan eylemlerde 1 gösterici öldürüldü

İran’ın Kürdistan Eyaleti Emniyet Müdürü Sardar Azadi, Senendec şehrindeki gösterilere katılan ayrılıkçı ve rejim karşıtı gruplar tarafından bir göstericinin öldürüldüğünü söyledi.

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de polis tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından başlayan eylemler, yeniden sokağa taştı. Kürdistan eyaletine bağlı Senendec şehrinde başlayan eylemde 1 gösterici hayatını kaybetti. İran’ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre, bugün yeniden başlayan eylemlerde gösterilere katılan ayrılıkçı ve rejim karşıtı gruplar tarafından 1 gösterici öldürüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan İran’ın Kürdistan Eyaleti Emniyet Müdürü Sardar Azadi, aracında ölü bulunan göstericinin ayrılıkçı ve rejim karşıtı gruplar tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Rejim karşıtı ve ayrılıkçı grupların gösterilere karışarak eylemcileri hedef aldığını belirten Azadi, “Daha önce de benzer senaryoları görmüştük. Saqqız, Divandere ve Dahgan kentlerinde de ayrılıkçı ve rejim karşıtı gruplar dört göstericiyi benzer şekilde öldürmüşlerdi” dedi.

İran devlet televizyonu, 17 Eylül tarihinde ülke genelinde başlayan eylemlerde 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Öte yandan, İran İnsan Hakları Örgütü’ne göre protestolarda şu ana kadar en az 185 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ne olmuştu?

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini, gözaltı merkezinde baygınlık geçirdikten sonra 16 Eylül’de hastanede hayatını kaybetmişti. Amini’nin 17 Eylül’de memleketi Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti. İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.