İran’da üniversitede yangın: 1 ölü

İran’daki İsfahan Teknoloji Üniversitesi’nin kimya fakültesinde çıkan yangın sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İran’ın İsfahan şehrinde bulunan İsfahan Teknoloji Üniversitesinin Kimya Fakültesinde yerel saatle 19.38’de yangın çıktı. Üniversitenin Halkla İlişkiler Müdürü Seyid Mestaceran, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kimya fakültesinde bulunan bir laboratuvarda yangın çıktı ve çıkan yangında ne yazık ki, 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı” dedi. Yangının kontrol altına alındığını belirten Mestaceran, “İlk belirmelere göre laboratuvarda kimyasal etkileşimin meydana gelmesi sonucu yangının çıktığını gösteriyor, ancak kesin çıkış nedeni araştırılıyor” ifadelerini kullandı.