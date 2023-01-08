İran’da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 Türk vatandaşı toprağa verildi

Van’dan alışveriş için gittikleri İran’da geçirdikleri trafik kasasında hayatını kaybeden 3 Türk vatandaşı, Van’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Van’dan İran’a alışverişe giden Özalp ilçesi nüfusuna kayıtlı Mizbah Hükerek, Mahmut Hükerek, İrfan Akgül ve Serhat Hükerek, İran’ın Hoy kentinde alışveriş yattıktan sonra Türkiye’ye dönerken bulundukları araç Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında İran plakalı kamyonla çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında Mizbah Hükerek, Mahmut Hükerek, İrfan Akgül ve ismi öğrenilemeyen İranlı sürücü hayatını kaybederken, Serhat Hükerek ise ağır yararlandı. Cenazeler İran’da yapılan işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Türk vatandaşlarının cenazeleri, ikindi vakti cenaze araçları ile Saray Merkez Hazret-i Ali Camii’ne getirildi. Burada Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Özalp Kaymakamı M. Emin Nasır, Saray Kaymakamı Yunus Ataman, ölenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan cenaze namazı sonrası cenazeler Sarıköy Mahallesi mezarlığına defnedildi.