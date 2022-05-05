İran’da tonlarca kaçak gıda tespit edildi

İran Sınır Güvenliği Teşkilatı Komutanı Ahmet Ali Guderzi, ülke genelinde gıda kaçakçılığı ile mücadelede 4 ton 911 kilogram un, 30 ton 950 kilogram şeker ve 62 ton 855 litre yağ ele geçirdiklerini açıkladı.

İran’da gıda kaçakçılığı ile mücadelede kara ve deniz sınırlarında tonlarca kaçak gıda tespit edildi. İran Sınır Güvenliği Teşkilatı Komutanı Ahmet Ali Guderzi yaptığı açıklamada, “Ekonomiye tehdit oluşturan kaçakçılara yönelik kara ve deniz sınırlarında Nisan ayından itibaren düzenlenen operasyonlarda tonlarca kaçak gıda ele geçirildi. Sınır muhafızlarının gerçekleştirdiği operasyonlarda 4 ton 911 kilogram un, 30 ton 950 kilogram şeker ve 62 ton 855 litre yağ tespit edildi" ifadelerini kullandı. Guderzi ayrıca açıklamasında, ülke genelinde kaçakçılıkla mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

İran’da, ülke genelinde yaşanan kuraklık, gıda kaçakçılığı ve Rusya-Ukrayna savaşı gerekçe gösterilerek un, yağ ve şeker gibi bazı temel gıda malzemelerinde yüzde 15’e varan fiyat artışına gitme kararı alındı. İran Ekonomi Bakanı Ehsan Handuzi, gıda kaçakçılığının fiyatlarda artışa neden olduğunu söyledi. Bakan Handuzi açıklamasında, "Bu yılın ilk 2 haftasında yüzde 250 oranında un kullanımında artış görüldü. Bunun nedeni ülkedeki un kaçakçılığı ve rant. Un üretiminin yüzde 80’i iç üretim için kullanırken, geriye kalan yüzde 170 gıda kaçaklığında kullanılıyor" dedi.

İran Meclisi Tarım Komisyonu Üyesi Ali Ekber Alizade ise un fiyatlarındaki artışa ilişkin, "Son günlerde gıda fiyatlarında yaşanan artışın nedeni Rusya-Ukrayna savaşı. Dünyanın yüzde 40 ila 60 arasında buğday ihtiyacı bu 2 ülke tarafından karşılanıyor. Tüm dünyada bir gıda krizi tehlikesi var. Bir diğer etken ise içeride gıda kaçaklığında yaşanan artış" ifadelerini kullandı.