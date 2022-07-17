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İran’da tatil yapan 2 Türk, boğularak hayatını kaybetti
İran’a tatil için gelen 2 Türk vatandaşı, girdikleri Hazar Denizi’nde boğularak hayatını kaybetti.
Asayiş 17.07.2022, 12:30
İran’a tatil için gelen 2 Türk vatandaşı, girdikleri Hazar Denizi’nde boğularak hayatını kaybetti.
İran’ın Mazenderan eyaletine bağlı Ramser şehrine tatil için gelen 2 Türk vatandaşı Miyanhale sahilinde girdikleri Hazar Denizi’nde boğularak hayatını kaybetti. Ramser şehri Kızılay Başkanı Ali Muhammed Fazeli yaptığı açıklamada, “Dün akşam yerel saatle 20.00 sıralarında Türkiye’den tatil için gelen 5 kişilik aileden 48 yaşındaki baba Lütfi Sercan ve 10 yaşındaki oğlu İşfak Sercan boğularak hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı. Fazeli açıklamasında ayrıca, “Ailenin diğer 3 üyesi kurtarıldı. Cenazeler ise adli tıpa sevk edildi” dedi.