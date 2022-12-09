İran’da sünni din adamı kaçırılarak öldürüldü

İran’ın Sistan-Belucistan eyaletinde sünni din adamı Abdulvahid Rigi’nin kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılarak öldürüldüğü bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA’nın Sistan-Belucistan Eyaleti Güvenlik Konseyinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Haş kentinde İmam Hüseyin Camii’nin sünni din adamı Abdulvahid Rigi’nin dün öğleden sonra kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kaçırılarak öldürüldü. Sistan-Belucistan Eyaleti Güvenlik Konseyi olayla ilgili bilginin daha sonra açıklanacağını duyurdu.