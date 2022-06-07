banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

İran’da silahlı saldırı: 1 yaralı

İran’ın Urumiye kentinde iki aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan çatışmada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 07.06.2022, 13:32
İran’da silahlı saldırı: 1 yaralı

İran’ın Urumiye kentinde iki aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan çatışmada 1 kişi yaralandı.

İran’ın Urumiye kentinin Azadegan Caddesinde silahlı saldırı meydana geldi. İki aile, aralarında yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle birbirlerine silahla saldırdı. Saldırının ardından Urumiye Emniyet Müdürlüğü, kentte yaşanan silahlı saldırıyı doğrulayarak, saldırının iki aile arasındaki kavga nedeniyle meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada, saldırıdan 4 kişinin sorumlu tutulduğu ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iki araç içerisinden çıkan kişilerin kalaşnikof gibi ağır silahlar kullandığı ve 1 kişinin yaralandığı görüldü.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu