İran’da silahlı saldırı: 1 yaralı

İran’ın Urumiye kentinde iki aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan çatışmada 1 kişi yaralandı.

İran’ın Urumiye kentinin Azadegan Caddesinde silahlı saldırı meydana geldi. İki aile, aralarında yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle birbirlerine silahla saldırdı. Saldırının ardından Urumiye Emniyet Müdürlüğü, kentte yaşanan silahlı saldırıyı doğrulayarak, saldırının iki aile arasındaki kavga nedeniyle meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada, saldırıdan 4 kişinin sorumlu tutulduğu ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iki araç içerisinden çıkan kişilerin kalaşnikof gibi ağır silahlar kullandığı ve 1 kişinin yaralandığı görüldü.