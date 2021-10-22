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İran’da sel 2 can aldı

İran’ın kuzeyinde yer alan Gilan Eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 22.10.2021, 11:11
İran’da sel 2 can aldı

İran’ın kuzeyinde yer alan Gilan Eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

İran’ın kuzeyinde yer alan Gilan eyaletinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Yağışların İran Meteoroloji Kurumunun öngörüsünden daha şiddetli olduğu ve bir günde ortalama 240 milimetre oranında yağışın kaydedildiği aktarıldı.

Gilan Eyaleti Kızılay Başkanı Siyaveş Golami, şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Golami, “Maalesef yaşanan sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti, 67 yaşındaki bir kadının cesedi nehir kenarında bulundu. Sel sırasında köprüden nehre düştüğünü tahmin ediyoruz. Yine sel sırasında motosikleti ile köprüden geçmeye çalışan bir kişinin nehre düştüğü ve cesedinin hala bulunamadığı belirtiliyor” ifadelerini kullandı.

İran Meteoroloji Kurumu, ülkenin kuzey eyaletleri için bir kez daha şiddetli yağış ve sel uyarısında bulundu.

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