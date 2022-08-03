banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

İran’da savaş uçağı düştü: 2 yaralı

İran’da SU-22 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu iki pilotun yaralandığı belirtildi.

Asayiş 03.08.2022, 12:26
İran’da savaş uçağı düştü: 2 yaralı

İran’da SU-22 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu iki pilotun yaralandığı belirtildi.

İran’ın Şiraz kentindeki havaalanında SU-22 tipi savaş uçağı kalkış yapmasının ardından düştü. İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğü, fırlatma koltuğu sistemini kullanan pilot ve yardımcısının kazadan yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.

Yorumlar (0)
30°
parçalı bulutlu