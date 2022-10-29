İran’da Şah Çerağ türbesi saldırısının faili öldü

İran’ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ türbesinde 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının faili öldü.

İran devlet televizyonu haberine göre, Fars eyaletinin Güvenlik İşlerinden Sorumlu Vali Yardımcısı İsmail Muhibbipur, Şiraz’da terör eylemi gerçekleştiren saldırganın yaralı olarak ele geçirildiğini ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini söyledi.

İran’ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ türbesine 26 Ekim tarihinde gerçekleşen terör saldırısında aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı DAEŞ terör örgütü üstlenirken, türbeye yönelik terör eylemini gerçekleştiren saldırgan yaralı olarak yakalanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. İranlı yetkililer saldırganın kimliğine ilişkin resmi bilgi paylaşmazken, yarı resmi Fars Haber Ajansı saldırganın adının “Hamid Bedahşan” olduğunu iddia etmişti.