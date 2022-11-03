İran’da protestocular ile güvenlik güçleri çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İran’ın Kerec kentinde Mahsa Amini protestoları sırasında hayatını kaybeden Hadis Necefi’nin ölümünün 40. günü dolayısıyla düzenlenen protestolarda İran Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinden 1 kişi hayatını kaybederken, 5 polis memuru yaralandı.

İran’ın Kerec kentinde Mahsa Amini’nin ölümü sonrası başlayan gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Hadis Necefi’nin vefatının 40’ıncı günü dolayıyla protestolar düzenlendi. Necefi’nin mezarının bulunduğu Kerec’deki Sakine Mezarlığı’nda toplanan eylemciler “Kahrolsun Diktatör” sloganları attı.

Eylemciler, Tahran-Kerec ve Kerec-Kazvin otobanlarını trafiğe kapatırken, göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Göstericiler, polis araçlarına taşla saldırdı. Çıkan olaylarda, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinden 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır toplam 5 polis memuru yaralandı. Kerec kentinde devam eden gösterileri kontrol altına almak için çevre illerden çok sayıda emniyet gücünün bölgeye gönderildiği belirtildi.

Necefi’nin ölümü

İran’da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle Mahsa Amini’nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından İran’da başlayan protestolara katılan 22 yaşındaki Necefi, İran güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu karnından, boynundan, kalbinden ve elinden yaralanmış ve 21 Eylül’de Ghaem Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Ne olmuştu?

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Amini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı. İran devlet televizyonu, aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin, İran İnsan Hakları Kurumu (IHR) ise, en az 253 kişinin gösterilerde hayatını kaybettiğini açıklamıştı.