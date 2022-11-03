İran’da polisin göstericiye ateş ettiği görüntünün ardından soruşturma başlatıldı

İran’da Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlayan protesto gösterilerinde polislerin bir göstericiyi darp ettiği ve yakından ateş ettiği görüntülere dair soruşturma başlatıldı.

İran’da Mahsa Amini’nin ölümüyle başlayan gösteriler sürüyor. Başkent Tahran’ın Nazi Abad Mahallesi’nde salı günü polislerin bir göstericiyi darp edip, yakın mesafeden ateş ettiğine dair görüntünün sosyal medyada hızla yayılarak ülke gündemine oturmasının ardından İran Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. İran Emniyet Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi tarafından açıklamada, darp ve hukuk dışı davranışların kabul edilemez olduğu belirtilerek, “Bir vatandaşın darp edildiğine ilişkin paylaşılan görüntünün nerede çekildiğine ve suçluların tespitine ilişkin inceleme başlatıldı” ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir grup polisin bir göstericiyi copla darp ettiği ve yakın mesafeden tüfekle ateş ettiği görülüyor.

Ne olmuştu?

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Amini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı. İran devlet televizyonu, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.