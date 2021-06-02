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İran’da petrol rafinerisinde yangın

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı.

Asayiş 02.06.2021, 20:06
İran’da petrol rafinerisinde yangın

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı.

İran’ın başkenti Tahran’ın güneyinde bulunan Şehid Tondguyan adlı petrol rafinerisinde yangın çıktı. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini söyleyerek, “Yangının gerçekleştiği bölgeye itfaiye araçlarının yanı sıra 10 adet ambulans ve 1 adet ambulans otobüs gönderildi” dedi.

Olayda herhangi bir can kaybının henüz belirlenmediği açıklanırken, yangın sebebiyle tesisteki bütün faaliyetlerin durdurulduğu aktarıldı.
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