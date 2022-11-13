İran’da motor yağı fabrikasında yangın

İran’ın İsfahan eyaletindeki Mehrtaş Motor Yağı Fabrikasında çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kapladı.

İran’ın İsfahan eyaletinde bulunan Mobareke adlı sanayi bölgesindeki Mehrtaş Motor Yağı Fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İsfahan Eyaleti Kriz Yönetim Merkezi Genel Müdürü Mansur Şişefuruş, motor yağı fabrikasında çıkan yangının söndürülmeye çalışıldığını söyleyerek, “Yangın yerel saatle 10.00 sıralarında başladı. Alevlere müdahale etmek için çevre iller de dahil olmak üzere 20 itfaiye ekibini fabrikaya gönderdik. Söndürme çalışmaları halen devam ediyor” dedi.

Kimyasal maddeler yangının büyümesine neden oldu

Mobareke bölgesi Kaymakamı Ali Rıza Hüseyni ise İran medyasına yaptığı açıklamada, yangının çıktığı depoda kimyasal maddelerin de bulunduğunu ve bu nedenle yangının büyüdüğünü söyledi. Tüm itfaiye ekiplerinin alevleri söndürmek için çalıştığını belirten Hüseyni, “Şu an yangın fabrikada bulunan kimyasal maddeler nedeniyle büyük. Henüz can kaybı ve yaralı olup olmadığına dair bir bilgi elimize ulaşmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin ise inceleme başlatıldı” ifadelerini kullandı.