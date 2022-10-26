İran’da Mahsa Amini gösterilerine polisten müdahale

İran’da Mahsa Amini’nin vefatının 40’ıncı gününde memleketi Sakkız kentinde düzenlenen gösterilere emniyet güçleri müdahale etti.

İran’ın başkenti Tahran’da 16 Eylül’de 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar, Amini’nin vefatının 40’ıncı gününde memleketi Sakkız şehrinde devam ediyor. Bölge halkı sabahın erken saatlerinde Amini’nin mezarı başında toplandı. İranlılar “Kadın, yaşam, özgürlük”, "Hamaney’e ölüm" ve "Kahrolsun diktatör" sloganlarıyla devleti protesto etti. Rejim karşıtı protestoların ardından güvenlik güçleri Amini’nin mezarı başındaki göstericilere müdahale etti. Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ateş açarak müdahale ederken, göstericiler ise lastik ve çöp konteynerlerini ateşe vererek yolları trafiğe kapattı.