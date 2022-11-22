İran’da Mahsa Amini gösterileri nedeniyle 40 yabancı uyruklu gözaltına alındı

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesut Setayeşi, Mahsa Amini’nin ölümünün ardından ülke genelinde başlayan gösterilerde şu ana kadar aralarında 2 Fransız casusun da bulunduğu 40 yabancı uyruklunun gözaltına alındığını söyledi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesut Setayeşi, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan gösterilerle ilgili devam eden yargı sürecine ilişkin bilgi verdi. Gösterilerde, kamu güvenliğini bozmak ve ulusal güvenliğe karşı suç işlemek gerekçesiyle aralarında 2 Fransız casusun da olduğu 40 yabancı uyruklunun gözaltına alındığını söyleyen Setayeşi, "Bu şahıslar halkında yargı süreci devam ediyor” dedi.

Tahran’da bin 118 gösterici hakkında iddianame hazır

Tahran eyaletinde devam eden yargı sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar bin 118 gösterici hakkında iddianame hazırlandığını ve ülke genelinde 2 bin 432 gösterici hakkında da hukuki işlem yapıldığını ifade eden Setayeşi, "Verilen kararlara itiraz yolu açık. Tüm dosyalar, büyük bir dikkat ve titizlikle inceleniyor” sözlerine yer verdi. Yargının, ulusal güvenliği korumak için üzerine düşeni yapacağını da vurgulayan Setayeşi, "Teröristleri nerede olursa olsunlar cezalandıracağız. Asla göz yummayacağız" açıklamasında bulundu.