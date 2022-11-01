İran’da maden ocağı çöktü: 2 ölü

İran’ın Kirman eyaletinde kömür madeninin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İran’ın Kirman eyaletinin Kuhbenan bölgesinde kömür madeninde göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kirman Eyaleti İşbirliği, Çalışma ve Sosyal Refah Halkla İlişkiler Müdürü Hoşyar Ahmedi kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Kirman eyaletine bağlı Kuhbenan bölgesindeki kömür madeninde dün gece meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti" dedi.

Kirman Eyaleti İşbirliği, Çalışma ve Sosyal Refah Genel Müdürü Mojteba Mesbah ise yetkililerinin olay yerinde bulunduğunu belirterek, "Kazanın nedeni ve herhangi bir ihlal varsa bu olayın doğrulanması halinde kanuna göre yasal işlem başlatılacak" ifadelerini kullandı.