İran’da kız öğrencilerin zehirlenme vakalarıyla bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı

İran’ın Fars eyaletinde kız okullarında toplu zehirlenme vakalarıyla bağlantılı oldukları tespit edilen 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İran medyasında yer alan haberde, Fars eyaletine bağlı Laristan kentinde kız okullarına yönelik toplu zehirlenme vakalarıyla bağlantılı oldukları tespit edilen 3’ü kadın 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Said Muntazarulmehdi yaptığı açıklamada, “Fars eyaletinde son günlerde okullarda öğrencilerin zehirlenmelerine neden olan saldırıların failleri emniyet birimlerince tespit edildi ve yakalandı. Biri 21 yaşında olan 3’ü kadın, 50 ve 22 yaşlarında 2’si erkek 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, geçtiğimiz günlerde Laristan kentinde 7 okula azot gazı atarak 53 kız öğrencinin zehirlenmesine neden olmuşlar” ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan 3 kadının kız öğrencilerin zehirlenme vakalarını kayda alarak rejim karşıtı “Iran International” gibi kanallara gönderdiklerini belirten Muntazarulmehdi, “Şüpheliler sorguda verdikleri ifadelerde, bu eylemleri gerçekleştirmedeki amaçlarının İran İslam Cumhuriyeti hakkında ’olumsuz algı ve okullarda güvensizlik ortamı oluşturmak’ olduğunu belirttiler” dedi.

İran İçişleri Bakanı Güvenlik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Seyyid Mecid Mirahmedi dün devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkedeki 5 eyalette 5 bini aşkın öğrencinin zehirlenme vakalarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen birden fazla kişinin tutuklandığını açıklamıştı.

Ülkedeki ilk zehirlenmeler, 30 Kasım 2022’de Kum’daki Nur Teknik Lisesi’nden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görülmüştü.

İran Meclisi Zehirlenme Vakalarını Araştırma Komisyonu Üyesi Muhammed Hasan Asferi, İran’da 30 Kasım’dan bu yana toplam 25 eyaletteki 230 okulda meydana gelen toplu zehirlenme vakalarında 5 bini aşkın öğrencinin zehirlendiğini açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ali Hamaney, kız öğrencilerin zehirlenmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, zehirlenme vakalarını "insanlık suçu" şeklinde adlandırarak, yetkililerden olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi ve faillerin en şiddetli şekilde cezaya çarptırılması talimatını vermişti.

İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei ise ülke genelindeki okullara yayılan ve kız öğrencileri hedef alan saldırıları gerçekleştirenlerin “yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak” suçlamasıyla idamla yargılanacaklarını söylemişti.