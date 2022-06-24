İran’da kaykay etkinliğinde 5 kişi gözaltına alındı

İran’ın Şiraz kentinde polis, kız ve erkeklerin karışık bir şekilde katıldığı kaykay etkinliğinde 5 kişiyi gözaltına aldı.

İran’ın Şiraz kentinde kız ve erkekli gruplar tarafından kaykay etkinliği düzenlendi. Etkinliğin ardından sosyal medyada yayılan görüntülerde, kaykay etkinliğine katılan kızların başörtülerinin olmaması da dikkat çekti. Polis, olayın ardından kızlı-erkekli bir şekilde etkinliğe katılan ve başörtüsü olmayan 5 kişiyi gözaltına aldı.

İran devlet medyası, Şiraz’da cuma namazından sonra, Batı tarzı gençlerin toplanmalarına karşı bir miting düzenleneceğini bildirdi.