İran’da hapishane yangınında bilanço netleşiyor: 4 ölü, 61 yaralı

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Evin Hapishanesi’nde çıkan yangında 4 mahkumun hayatını kaybettiği, 61 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Evin Hapishanesi’nde dün bazı mahkumlar arasında tartışma yaşanmış ve ardından yangın çıkmıştı. İran medyasında yer alan haberlere göre, çıkan yangında 4 mahkum dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti, 61 kişi de yaralandı. Hapishanenin 7. ve 8. koğuşlarında yatan ve adli suçlardan hüküm giymiş mahkumların kendi aralarında kavga başlattıkları ve ardından gardiyanların da olaya müdahil olduğu belirtildi. O esnada elbise atölyesini ateşe veren bazı mahkumların çıkan olayları fırsat bilerek hapishaneden kaçmaya çalıştıkları ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle durumun kontrol altına alındığı kaydedildi.

Hapishaneye giden yollar kapatılmıştı

Genellikle siyasi tutukluların bulunduğu hapishanede silah ve patlama sesleri duyulmuş ve gece boyu geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Mahkum yakınları ve bölge sakinleri de hapishane çevresinde toplanarak slogan atmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hapishaneye giden yolların emniyet güçleri tarafından trafiğe kapatıldığı ve uzun kuyruklar oluşturan araçların korna çalarak tepki gösterdikleri görülmüştü.