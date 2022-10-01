İran’da gösteriler yeniden başladı

İran Öğrenci Sendikası Kurulu’nun çağrısıyla bugün ülke genelindeki üniversitelerde gösteriler düzenlendi.

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar 3. haftasında devam ediyor. İran Öğrenci Sendikası Kurulu’nun çağrısıyla bugün tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması ve üniversitelerin boykot edilmesi istemiyle gösteriler düzenlendi. İran’ın Kürdistan eyaletinde ise esnaf greve giderek kepenk kapatma eylemi yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde başkent Tahran’da bulunan üniversiteler başta olmak üzere Şiraz, İsfahan, Kerman, Kereç ve Tebriz’de üniversite öğrencilerinin eylem çağrılarına katıldıkları ve hükümeti protesto ettikleri görüldü. Rejim karşıtı sloganların atıldığı eylemlerde öğrencilerden ve üniversite görevlilerinden gösterilere destek vermeleri istendi. Tahran Üniversitesi kampüsünde başlayan gösterilerde, emniyet güçleri ile eylemciler arasında arbede yaşanırken öğrenciler gösterilerine üniversite dışında devam etti.

Başkent Tahran’da yeniden başlayan sokak gösterilerinde ise "Kahrolsun diktatör" sloganları atılırken, emniyet güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Ne olmuştu?

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Amini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.

İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.