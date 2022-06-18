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İran’da F-14 savaş uçağı düştü
İran’ın İsfahan kentinde teknik arıza yaşayan F-14 savaş uçağı düştü.
Asayiş 18.06.2022, 13:09
İran’ın İsfahan kentinde teknik arıza yaşayan F-14 savaş uçağı düştü.
İran’ın İsfahan kentinde görev uçuşu yapan F-14 savaş uçağı düştü. İran Silahlı Kuvvetleri İsfahan Üssü Halkla İlişkiler Sorumlusu Resul Mutemedi, orduya bağlı F-14 savaş uçağının teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu. Uçaktan paraşütle atlayan pilot ile pilot yardımcısının yaralı halde hastaneye sevk edildiği ve durumlarının iyi olduğu açıklandı.