banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Evliliğe ilk adım tektaş pırlantaların fiyatı katlandı
Evliliğe ilk adım tektaş pırlantaların fiyatı katlandı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!

İran’da F-14 savaş uçağı düştü

İran’ın İsfahan kentinde teknik arıza yaşayan F-14 savaş uçağı düştü.

Asayiş 18.06.2022, 13:09
İran’da F-14 savaş uçağı düştü

İran’ın İsfahan kentinde teknik arıza yaşayan F-14 savaş uçağı düştü.

İran’ın İsfahan kentinde görev uçuşu yapan F-14 savaş uçağı düştü. İran Silahlı Kuvvetleri İsfahan Üssü Halkla İlişkiler Sorumlusu Resul Mutemedi, orduya bağlı F-14 savaş uçağının teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu. Uçaktan paraşütle atlayan pilot ile pilot yardımcısının yaralı halde hastaneye sevk edildiği ve durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu