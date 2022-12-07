İran’da emniyet müdürü gözaltına alındı

İran’ın ABD karşısında yenilmesiyle 2022 Dünya Kupasından elenmesini kutlayan 27 yaşındaki Mehran Semak’ın güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Bender Enzeli Emniyet Müdürü Cafer Cevanmerd gözaltına alındı.

İran’ın Gilan eyaletine bağlı Bender Enzeli kentinde İran’ın ABD karşısında yenilmesinin ardından 2022 Dünya Kupasından elenmesini kutlayan 27 yaşındaki Mehran Semak, geçtiğimiz hafta güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Mehran Semak’ın avukatı Meclis Ahmedi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Ahmedi, "Mehran Semak’ın ölümünün ardından başlayan hukuki takibimiz sonucunda Bender Enzeli Emniyet Müdürü Cafer Cevanmerd, Semak’ın kasten ölümüne neden olan silah kullanımını önlemediği için Gilan askeri mahkemesi tarafından gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.