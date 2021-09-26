İran’da Devrim Muhafızları’na ait araştırma merkezinde yangın: 3 yaralı

İran’ın başkenti Tahran’da İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir araştırma merkezinde yangın çıktığı ve yangında 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İran’ın başkenti Tahran’ın batısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir araştırma merkezinde yangın çıktı. Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, araştırma merkezinde çıkan yangında 3 çalışanın yaralandığı ve hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Açıklamada, yangının çıkış nedenine dair bilgi paylaşılmadı.