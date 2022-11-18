İran’da Devrim Muhafızları Sehne kenti İstihbarat Şefi öldürüldü

İran’ın Kirmanşah eyaletine bağlı Sehne kentinin Devrim Muhafızları İstihbarat Şefi Albay Nadir Birami, şehirdeki rejim karşıtı gösterilerde protestocular tarafından öldürüldü.

İran devlet televizyonu haberine göre, Kermanşah eyaletine bağlı Sehne kentinde Devrim Muhafızları İstihbarat Şefi olan Albay Nadir Birami, şehirdeki rejim karşıtı gösterilerde protestocular tarafından öldürüldü. Haberde, Sehne kentinde başlayan bugünkü gösterilerde Albay Birami’nin protestolara müdahalesi sırasında bir grup gösterici tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı ve saldırı sonrası hayatını kaybettiği belirtilirken, Albay Birami’yi öldüren göstericilerin tutuklandığı ve mahkemeye sevk edildikleri ifade edildi.

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Amini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı. İran devlet televizyonu, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.