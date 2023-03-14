İran’da "Çarşamba Suri" hazırlığı: 15 ölü, 372 yaralı

İran’da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" etkinliklerinin hem hazırlık hem de erken kutlamaları esnasında meydana gelen kazalarda 15 kişi hayatını kaybetti, 372 kişi ise yaralandı.

İran’da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamaları için hazırlıklar başladı. İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Cafer Miadfer, hazırlık süreci ve erken kutlamalar esnasında çeşitli kazalar meydana geldiğini belirtirken, "Henüz Çarşamba Suri kutlamaları hazırlığındayken ayın başından bu yana 7’si Tebriz, 4’ü Tahran, 2’si Hamedan, Urmiye ve Gazvin şehirlerinde de 1’er kişi olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybetti ve 372 kişi yaralandı. Yaralılardan 57’si hastaneye kaldırılırken, 6’sı ise yoğun bakıma alındı" dedi. Yaralanmaların en çok Tahran eyaletinde olduğunu söyleyen Miadfer, "Erken kutlamalar esnasında 54 kişi uzuvlarını kaybetti, 134 kişinin vücudunda yanıklar oluştu. Yaklaşık 90 kişinin ise gözleri yaralandı" ifadelerini kullandı.

Çarşamba Suri nedir

İran’da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalara "Çarşamba Suri" adı veriliyor. Her yıl kutlamalarda kullanılan havai fişekler, patlayıcı ve yanıcı maddeler pek çok İranlının yaralanmasına ve ölümüne neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran’da, Nevruz (yeni yıl) 21 Mart günü başlıyor.