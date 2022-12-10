İran’da bir medrese ile Besic karargahları ateşe verildi

İran’da devam eden protestolarda Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Besic milislerinin ülke genelindeki birçok karargahı ile bir medresenin kapısı ateşe verildi. İran’da Mahsa Amini’nin gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolarda şiddet olayları artıyor. Son olarak 23 yaşındaki Muhsin Şikari’nin Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Besic milislerinin mensubunu bıçakladıktan sonra idam edilmesinin ardından Tahran, Meşhed, Buşehr, Şiraz ve Ahvaz kentleri başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde Besic’e ait karargahlar ateşe verildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, göstericilerin karargahları molotof kokteyli, benzin ve yanıcı madde ile ateşe verdikleri görüldü. Ayrıca bir gencin Şiraz kentinde bulunan Razaviyeh Medresesinin kapısını yanıcı madde dökerek ateşe verdiği kameraya yansıdı.

Tahran Şerif Üniversitesi’nin Besic Ofisi de ateşe verildi

İran medyası da Tahran’ın önde gelen Şerif Üniversitesi’nde bulunan Besic ofisinin dün gece kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildiğini ve ofis içerisinde bulunan tüm eşyaların kullanılmaz hale geldiğini aktardı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, bina içerisinde ve dışında bulunan güvenlik kameralarının incelemeye alındığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi, ülkede infiale yol açmıştı. İran Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkede Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve 3’üncü ayına giren protestolarda şu ana kadar 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.