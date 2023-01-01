İran’da Besic üyesi bir kişi öldürüldü

İran’ın İsfahan eyaletinde bulunan Semirom kentindeki protestolarda Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Besic teşkilatı üyesi bir kişi öldürüldü.

İran İsfahan Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Murtaza Amumehdi, İsfahan eyaletinin güneyinde yer alan Semirom kentinde dün gece meydana gelen protestolar sırasında Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Besic teşkilatı üyesi bir kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Komutan Amumehdi, “Dün gece Semirom valilik binası önünde ve şehrin birkaç noktasında yasadışı bir şekilde eylemler gerçekleşti. Şehrin güvenliğini sağlamak ve gösterileri sonlandırmak için emniyet güçleri bölgeye gönderildi ve ardından göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma gerçekleşti” dedi.

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, ülkede Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarda şu ana kadar aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 300’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.