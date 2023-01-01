İran’da araç sahiplerine "başörtüsü ihlali mesajı" yeniden atılmaya başladı

İran’da araç içerisinde başörtüsü kuralını ihlal eden araç sahiplerine İran Emniyet Müdürlüğü tarafından "denetleme planı 1" adı verilen uygulama kapsamında "aracınızda başörtüsü kuralı ihlal edilmiştir" şeklinde mesaj gönderilmeye yeniden başlanıldı.

İran basınında yer alan haberlerde, Mahsa Amini gösterileri ile birlikte askıya alınan başörtüsü kuralını ihlal eden araç sahiplerine polisin uyarı mesajı göndermesine yeniden başlandığı aktarıldı. İran Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "denetleme planı 1" adı verilen uygulama kapsamında aracında başörtüsü kuralını ihlal eden araç sahiplerine "aracınızda başörtüsü kuralı ihlal edilmiştir" şeklinde mesaj gönderildiği belirtilen haberlerde, mesajda, "Aracınızda vatandaşlık hukukuna (başörtüsü kuralına) uyulmadığı tespit edilmiştir. Toplumsal değerlere saygı gösterilmesi adına bunun tekrarlanmamasına özen gösteriniz" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Ülkede zorunlu başörtüsü uygulamasına bir tepki olarak başlayan Mahsa Amini gösterilerinden önce polis tarafından araç sahiplerine gönderilen mesajlarda ise, başörtüsü kuralına uyulmaması suç kapsamında değerlendirilerek, “Aracınızda başörtüsü kuralına uymama suçu işlendiği tespit edilmiştir. Bunun tekrarlanması durumunda gerekli işlemlerin yapılması için bir sonraki mesajı bekleyiniz" ifadeleri kullanılıyordu.

Söz konusu uygulama kapsamında aracında başörtüsü kuralına uyulmadığı tespit edilen araç sahipleri suçun tekrarlanması durumunda emniyete çağrılıyordu.