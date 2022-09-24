İran’da "Amini" protestolarında 739 protestocu gözaltına alındı

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerde Gilan eyaletinde 60’ı kadın 739 protestocunun gözaltına alındığı açıklandı.

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler, ülke genelinde devam ediyor. Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Gilan eyaletinde başlayan gösterilerde 60’ı kadın 739 protestocunun gözaltına alındığı açıklandı. Gilan Emniyet Müdürü Azizullah Meleki, gösteriler sırasında kamu güvenliğini tehdit eden kişilere yönelik polis ve Devrim Muhafızları Ordusu tarafından operasyonlar düzenlendiğini söyledi. Meleki gösterilerde 60’ı kadın 739 protestocunun tutuklandığını belirterek, “Tutuklananların büyük bir kısmı Gilan’da yaşamıyor. Şehirde kaos oluşturmak ve kamu güvenliğini tehdit etmek için başka şehirlerden buraya geldikleri tespit edildi” dedi. Protestoculara yönelik operasyonlarda bir sabotaj şebekesinin de çökertildiğini kaydeden Meleki, emniyet güçlerinin çok sayıda silah ele geçirdiğini aktardı.

Ne olmuştu?

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti. Amini’nin ailesi ve protestocular Amini’nin aniden baygınlık geçirdiği yönündeki açıklamaları reddederek karakola getirilmeden önce darp edildiğini iddia ediyor.