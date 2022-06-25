banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Elon Musk’ın amacı ne?
Elon Musk’ın amacı ne?
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım

İran’da 5.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

İran körfezinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Asayiş 25.06.2022, 17:40
İran’da 5.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

İran körfezinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

İran’ın Hürmüzgan eyaletindeki Çarek Limanı ve Kiş Adası yakınlarında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Derinliği 22 kilometre olarak açıklanan deprem yerel saatle 08.07’de kaydedildi. Kiş Adası Hastanesi Başhekimi Mostafa Nadealinejad, yaralılardan 4’ünün düştüğünü ve vücudunda kırıklar meydana geldiğini, 3. kattan düşen bir kişinin ise beyin sarsıntısı geçirdiğini belirtti.

Yetkililer aynı bölgede son 10 gün içinde 100’e yakın deprem ve artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Yorumlar (0)
28°
açık