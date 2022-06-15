Son Dakika
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in üyeliği konusundaki endişeleri üzerinde çalışıyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bir süredir üzerinde çalıştığımız kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz."
İran’da 5.2 büyüklüğünde deprem
İran’ın Hürmüzgan eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.
Asayiş 15.06.2022, 11:21
İran’ın Hürmüzgan eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, İran’ın güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Cenah şehrinde yerel saatle 10.36’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 8 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Hürmüzgan’da son 1 saat içerisinde 4 ve üzeri büyüklükte 5 deprem daha meydana geldiği belirtildi.