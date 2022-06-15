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İran’da 5.2 büyüklüğünde deprem

İran’ın Hürmüzgan eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

Asayiş 15.06.2022, 11:21
İran’da 5.2 büyüklüğünde deprem

İran’ın Hürmüzgan eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, İran’ın güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Cenah şehrinde yerel saatle 10.36’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 8 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hürmüzgan’da son 1 saat içerisinde 4 ve üzeri büyüklükte 5 deprem daha meydana geldiği belirtildi.

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