İran’da 20 kız öğrenci daha zehirlendi

İran’ın Tebriz kentinde bulunan bir okulda 20 kız öğrencinin zehirlendiği bildirildi.

İran’da ilk olarak 30 Kasım’da görülen zehirlenme vakalarında bugüne kadar 25 eyaletteki 30 okulda 5 bini aşkın öğrenci zehirlenmişti. İran basınında yer alan habere göre, ülkenin kuzeybatısında bulunan Tebriz kentinde bulunan bir okulda 20 kız öğrenci daha zehirlendi. Doğu Azerbaycan Acil Durum Merkezi Başkanı Asgar Caferi, öğrencilerin durumunun iyi olduğunu söyleyerek, “15 yaşındaki 20 öğrenci solunum zorluğu ve nefes darlığı şikayetleri hastaneye başvurdu. Öğrenciler Tebriz’in Bagmişeh bölgesindeki Sina Hastanesine kaldırıldı" dedi.

İran’da kız öğrencilerin zehirlenmeleri

Ülkedeki ilk zehirlenmeler, 30 Kasım 2022’de Kum’daki Nur Teknik Lisesi’nden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görülmüştü. İran Meclisi Zehirlenme Vakalarını Araştırma Komisyonu Üyesi Muhammed Hasan Asferi, İran’da 30 Kasım’dan bu yana toplam 25 eyaletteki 230 okulda meydana gelen toplu zehirlenme vakalarında 5 bini aşkın öğrencinin zehirlendiğini açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ali Hamaney, kız öğrencilerin zehirlenmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, zehirlenme vakalarını "insanlık suçu" şeklinde adlandırarak, yetkililerden olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi ve faillerin en şiddetli şekilde cezaya çarptırılması talimatını vermişti.